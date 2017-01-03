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«Рубин» попрощался с Марко Девичем
Сербский нападающий покинул Казань.
На своем официальном сайте казанцы поблагодарили 33-летнего форварда за игру. «Рубин» подготовил ролик с лучшими моментами с участием Девича, чей контракт с казанцами истек 31 декабря 2016 года.
- За «Рубин» Марко выступал с февраля 2014 года, сыграв 49 матчей и забив 14 мячей.
- Полгода назад Девич простил своему бывшему клубу «Металлисту» долг в 350 тысяч долларов.
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