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«Рубин» попрощался с Марко Девичем

«Рубин» попрощался с Девичем
Eurosport

Вчера в 12:29

Сербский нападающий покинул Казань.

На своем официальном сайте казанцы поблагодарили 33-летнего форварда за игру. «Рубин» подготовил ролик с лучшими моментами с участием Девича, чей контракт с казанцами истек 31 декабря 2016 года.

  • За «Рубин» Марко выступал с февраля 2014 года, сыграв 49 матчей и забив 14 мячей.
  • Полгода назад Девич простил своему бывшему клубу «Металлисту» долг в 350 тысяч долларов.

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