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ITASportPress: «Зенит» хочет купить Дриса Мертенса на деньги от продажи Акселя Витселя
Итальянцы считают, что в распоряжении питерцев есть 25 млн евро.
«Зенит» рассматривает возможность покупки нападающего «Наполи» Дриса Мертенса. Ради 29-летнего игрока питерцы готовы расстаться с 25 млн евро, вырученными с продажи Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает ITASportPress.
В январе Мертенс был признан лучшим игроком 2016 года в Бельгии.
- Transfermarkt.de оценивает Мертенса в 20 миллионов евро.
- В сезоне-2016/17 бельгиец забил 11 мячей в 16 матчах Серии А.
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