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«Зенит» официально объявил о переезде полузащитника Акселя Витселя в Китай
Еще один топ-игрок покинул РФПЛ.
Питерский «Зенит» официально объявил о переходе полузащитника Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». На своем сайте бело-голубые поблагодарили бельгийца за время, проведенное в Петербурге, и пожелали ему удачи в составе новой команды.
- Витсель отыграл в Петербурге 5 сезонов.
- На счету бельгийца 180 матчей, 22 гола и 13 голевых передач за клуб.
- Трансфер Акселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» оценивается в 25 млн евро.
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