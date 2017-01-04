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Квинси Промес поздравил с днем рождения самого себя
Форвард «Спартака» отлично с собой ладит.
Промес выложил в инстаграм фото с подписью: «С днем рождения меня». Нападающему исполнилось 25 лет.
- Промес в сезоне-2016/17 сыграл за «Спартак» 17 матчей, забил 6 мячей и сделал 7 ассистов.
- Красно-белые лидируют в таблице РФПЛ, набрав 40 очков в 17 турах.
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