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Пирло, Рибери и еще 7 смертных, с которыми фоткались Саша и Паша
Немногим повезло погреться в лучах славы Мамаева и Кокорина.
Саша Паша и какой-то небритый мужчина
Паша и мужик с голым торсом
Паша и бородач в очках
Саша, Черданцев и полноватый мужчина
Саша и пожилой человек
Саша и высокий футболист
Саша и двое юношей
Саша и мужчина, похожий на рэпера
Саша и мужчина в пальто
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