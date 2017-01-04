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Пирло, Рибери и еще 7 смертных, с которыми фоткались Саша и Паша

Пирло, Рибери и еще 7 смертных, с которыми фоткались Саша и Паша
Eurosport

12 ч. назад

Немногим повезло погреться в лучах славы Мамаева и Кокорина.

Саша Паша и какой-то небритый мужчина

Паша и мужик с голым торсом

Паша и бородач в очках

Саша, Черданцев и полноватый мужчина

Саша и пожилой человек

Саша и высокий футболист

Саша и двое юношей

Саша и мужчина, похожий на рэпера

Саша и мужчина в пальто

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