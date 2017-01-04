«Терек» усилился лидером атаки «Анжи» Бернардом Беришей

Президент «Терека» Магомед Даудов объявил о первой покупке клуба в зимнее трансферное окно. Новичком грозненского клуба стал игрок «Анжи» и сборной Албании Бернард Бериша. Контракт с полузащитником подписан на 3,5 года.

О сумме и других деталях перехода не сообщается.

Бериша перебрался в «Анжи» в январе 2016 года из албанского «Скендербеу» и в 30 матчах за махачкалинский клуб забил 4 гола.

В конце 2016 года «Анжи» покинул владелец Сулейман Керимов, после чего клуб сообщил о необходимости продать ведущих игроков.

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