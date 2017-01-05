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Александр Григорян возглавил «Анжи»
50-летний специалист большую часть тренерской карьеры специализировался на женском футболе.
О назначении Григоряна в четверг было объявлено на официальном сайте махачкалинского клуба.
- В 2009 году Григорян пробился в финал женской Лиги чемпионов вместе с пермской «Звездой-2005».
- До назначения в «Анжи» Григорян работал главным тренером «СКА-Хабаровска». Ранее пост тренера «Анжи» покинул Павел Врба.
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