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Александр Григорян возглавил «Анжи»

Григорян возглавил «Анжи»
Eurosport

Вчера в 12:22

50-летний специалист большую часть тренерской карьеры специализировался на женском футболе.

О назначении Григоряна в четверг было объявлено на официальном сайте махачкалинского клуба.

  • В 2009 году Григорян пробился в финал женской Лиги чемпионов вместе с пермской «Звездой-2005».
  • До назначения в «Анжи» Григорян работал главным тренером «СКА-Хабаровска». Ранее пост тренера «Анжи» покинул Павел Врба.

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