Bild: Федор Смолов обойдется дортмундской «Боруссии» в 10 миллионов евро

Лучший игрок России 2016 года близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», где заменит Адриана Рамоса, которого пытаются продать в Китай. По данным Bild, сумма сделки составит 10 млн евро.

Но «Краснодар» не намерен отпускать лучшего игрока.

«Смолов – наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться. Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть», – сказал спортивный директор «быков» Алексей Зинин.

В РФПЛ-2016/17 Смолов забил 10 голов в 13 матчах.

Также в активе форварда 5 мячей в 6 играх Лиги Европы сезона-2016/17.

«Боруссия» занимает в чемпионате Германии шестое место.

Турнирная таблица чемпионата Германии

Все главные тексты у вас в телеграме