Eurosport
Bild: Федор Смолов обойдется дортмундской «Боруссии» в 10 миллионов евро
Трансфер, за который переживает вся страна.
Лучший игрок России 2016 года близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», где заменит Адриана Рамоса, которого пытаются продать в Китай. По данным Bild, сумма сделки составит 10 млн евро.
Но «Краснодар» не намерен отпускать лучшего игрока.
«Смолов – наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться. Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть», – сказал спортивный директор «быков» Алексей Зинин.
- В РФПЛ-2016/17 Смолов забил 10 голов в 13 матчах.
- Также в активе форварда 5 мячей в 6 играх Лиги Европы сезона-2016/17.
- «Боруссия» занимает в чемпионате Германии шестое место.
Турнирная таблица чемпионата Германии
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