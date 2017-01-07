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Bild: Федор Смолов обойдется дортмундской «Боруссии» в 10 миллионов евро

Bild: Смолов обойдется «Боруссии» в 10 миллионов евро
Eurosport

10 ч. назад

Трансфер, за который переживает вся страна.

Лучший игрок России 2016 года близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», где заменит Адриана Рамоса, которого пытаются продать в Китай. По данным Bild, сумма сделки составит 10 млн евро.

Но «Краснодар» не намерен отпускать лучшего игрока.

«Смолов – наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться. Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть», – сказал спортивный директор «быков» Алексей Зинин.

  • В РФПЛ-2016/17 Смолов забил 10 голов в 13 матчах.
  • Также в активе форварда 5 мячей в 6 играх Лиги Европы сезона-2016/17.
  • «Боруссия» занимает в чемпионате Германии шестое место.

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