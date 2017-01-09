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«СЭ»: полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Мольо пройдет медосмотр в «Зените»

«СЭ»: Мольо пройдет медосмотр в «Зените»
Eurosport

8 ч. назад

Питерцы выцепили у Самары уже второго игрока.

Мольо 9 января пройдет в Санкт-Петербурге медосмотр. Если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ, передает «СЭ».

  • В сезоне-2016/17 Мольо принял участие в 12 матчах РФПЛ, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами
  • Ранее «Зенит» пополнил другой игрок «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов.
  • «Крылья» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в РФПЛ, «Зенит» – на втором.

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(фото: официальный сайт «Крыльев Советов»)

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