AFP
«Фонтанка»: Правительство Петербурга выделило еще 2 млрд рублей на достройку «Крестовского»
Стадион «Зенита» продолжает сжирать деньги.
На достройку «Крестовского» выделены дополнительные 2 млрд рублей, сообщает «Фонтанка». Комитет Петербурга по строительству заключил контракт с ОАО «Метрострой» и выплатил всю сумму авансом.
По информации источника, средства будут потрачены на обустройство зоны доступа к стадиону, а также приспособлению арены к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018. Работы планируют завершить в марте 2017 года.
- «Крестовский» был официально сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года.
- Cтадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, сроки завершения работ несколько раз переносились.
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