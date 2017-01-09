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«Фонтанка»: Правительство Петербурга выделило еще 2 млрд рублей на достройку «Крестовского»

«Фонтанка»: Правительство Петербурга выделило еще 2 млрд рублей на достройку «Крестовского»
Eurosport

4 ч. назад

Стадион «Зенита» продолжает сжирать деньги.

На достройку «Крестовского» выделены дополнительные 2 млрд рублей, сообщает «Фонтанка». Комитет Петербурга по строительству заключил контракт с ОАО «Метрострой» и выплатил всю сумму авансом.

По информации источника, средства будут потрачены на обустройство зоны доступа к стадиону, а также приспособлению арены к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018. Работы планируют завершить в марте 2017 года.

  • «Крестовский» был официально сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года.
  • Cтадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, сроки завершения работ несколько раз переносились.

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