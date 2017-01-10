Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло перешел в «Зенит»

«Крылья Советов» объявили о переходе полузащитника Йоана Молло в «Зенит». Француз уже прошел медобследование и в ближайшие часы присоединится к новой команде.

«Хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу «Крыльям Советов», самарским болельщикам, персоналу клуба. Я оставляю этот клуб, но «Крылья» навсегда останутся в моем сердце», – попрощался футболист. Детали трансфера пока неизвестны.

Ранее «Зенит» приобрел другого игрока «Крыльев» Ибрагима Цаллагова.

В 38 матчах за самарский клуб Мольо забил 5 мячей и выполнил 3 результативные передачи.

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