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Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг поздравил Молло с переходом в «Зенит» в инстаграме

Обамеянг поздравил Молло с переходом в «Зенит» в инстаграме
Eurosport

7 ч. назад

Переезд в Питер – это достижение.

Спустя сутки после трансфера в «Зенит» француз получил приятное сообщение от габонской звезды «Дортмунда».

«Поздравляю своего братку Молло. Упорный работник, упорный игрок», – написал Обамеянг в инстаграме.

  • «Зенит» объявил о переходе футболиста «Крыльев Советов» 10 января.
  • Молло и Обамеянг в 2013 году выступали за «Сент-Этьен».

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