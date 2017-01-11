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Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг поздравил Молло с переходом в «Зенит» в инстаграме
Переезд в Питер – это достижение.
Спустя сутки после трансфера в «Зенит» француз получил приятное сообщение от габонской звезды «Дортмунда».
«Поздравляю своего братку Молло. Упорный работник, упорный игрок», – написал Обамеянг в инстаграме.
- «Зенит» объявил о переходе футболиста «Крыльев Советов» 10 января.
- Молло и Обамеянг в 2013 году выступали за «Сент-Этьен».
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