AFP

РФПЛ – самая возрастная лига Европы по данным УЕФА

РФПЛ – самая возрастная лига Европы по данным УЕФА
ТАСС

2 ч. назад

В России не доверяют молодежи.

Средний возраст игроков в чемпионатах России и Турции составляет 27,1 года. Это самый высокий показатель в Европе. Чуть ниже возраст игроков в чемпионатах Англии, Испании и Италии (26,9). Лиги Франции (26,0) и Германии (25,4). Самая молодая лига Европы – второй голландский дивизион (23,1).

  • По данным УЕФА, в мире всего три лиги, где средний возраст игроков выше, чем в России – Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).

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