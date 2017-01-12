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Руководство «Локомотива» подтвердило трансфер Александра Самедова в «Спартак»

Руководство «Локомотива» подтвердило трансфер Самедова в «Спартак»
ТАСС

1 час назад

Александр вернулся домой. Почти.

«Да, [трансфер Самедова] согласовали, но условия разглашать не будем», – сказал представитель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ТАСС.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что 32-летний Самедов с большой долей вероятности поедет на первый зимний сбор «Спартака», который пройдет в Абу-Даби и начнется 18 января.

  • Самедов перешел в «Локомотив» в 2012 году из московского "Динамо", за который выступал на протяжении двух лет.
  • Он начинал карьеру в «Спартаке», где играл с 2001 по 2005 год.
  • С 2005 по 2008 год Александр играл за «Локомотив»
  • С 2008 по 2010 год Самедов являлся игроком ФК «Москва».
  • Всего в различных турнирах на клубном уровне Самедов провел 404 матча и забил 64 мяча.
  • В активе Самедова 35 матчей и пять мячей за сборную России.

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