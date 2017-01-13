AFP

Селим Бенашур: «Жорже Мендеш обманул меня, чтобы продать в «Рубин» и получить 500 тысяч евро премии»

Бенашур: «Мендеш обманул меня, чтобы продать в «Рубин» и получить 500 тысяч евро премии»
Eurosport

1 час назад

Агент Роналду не стеснялся мелких тайных сделок.

Бенашур рассказал в прямом эфире о том, как именно состоялся его трансфер в российский «Рубин»:

«Жорже Мендеш обманул меня, сказав, что «Спортинг» предлагает контракт только на год, хотя они писали про три года. Мендеш заставил меня перейти в «Рубин», чтобы получить 500 тысяч евро комиссионных через офшор на Каймановых островах».

Ранее The Telegraph писала о том, как Мендеш переманил Бебе за несколько дней до трансфера в «Манчестер Юнайтед» и перехватил комиссию в 8 миллионов евро у агента игрока.

  • Бенашур сыграл за «Рубин» 23 матча в 2006-2007 годах и забил 3 гола.

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