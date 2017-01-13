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Инспектора службы авиабезопасности Уфы уволили за фото с Сергеем Семаком

Инспектора службы авиабезопасности Уфы уволили за фото с Семаком
Eurosport

17 мин. назад

Самый нелепый повод избавиться от сотрудника.

«30 декабря 2016 год Сергей Богданович Семак прилетел в Уфу с целью подписания контракта с футбольным клубом «Уфа». Данная фотография была опубликована мной «ВКонтакте» на своей странице утром того же дня. В этот же день ведущие СМИ города Уфы и республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя.

9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды», – написал Виталий Двоеглазов на странице во «ВКонтакте».

Как сообщает «Медиакорсеть», Двоеглазов занимал должность инспектора службы авиационной безопасности. Помимо этого он работал фотокорреспондентом «Уфы».

  • В декабре Двоеглазов был награжден Федерацией футбола республики Башкортостан за вклад в развитие футбола в регионе.
  • После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в РФПЛ.

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(фото: страница Виталия Двоеглазова)

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