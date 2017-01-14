AFP

УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко 2 марта

УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко 2 марта
Eurosport

14 мин. назад

Судьба игрока ЦСКА решится в первые дни весны.

«Апелляция по делу Еременко будет рассмотрена 2 марта. Какова вероятность того, что ее удовлетворят? Я не комментирую обстоятельства дела», – сообщил представляющий интересы игрока юрист Юрий Зайцев «Чемпионату».

По поводу апелляции также высказался член комитета по этике РФС Андрей Созин: «Если апелляцию удовлетворят и сочтут аргументы вескими, то на определенный срок дисквалификацию Еременко могут сократить. Но если аргументов в пользу Романа не найдут, ее продлят на больший срок, например, два с половиной года вместо двух».

  • Еременко дисквалифицирован УЕФА на два года в связи с употреблением кокаина, который считается допингом.

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