«Апелляция по делу Еременко будет рассмотрена 2 марта. Какова вероятность того, что ее удовлетворят? Я не комментирую обстоятельства дела», – сообщил представляющий интересы игрока юрист Юрий Зайцев «Чемпионату».

По поводу апелляции также высказался член комитета по этике РФС Андрей Созин: «Если апелляцию удовлетворят и сочтут аргументы вескими, то на определенный срок дисквалификацию Еременко могут сократить. Но если аргументов в пользу Романа не найдут, ее продлят на больший срок, например, два с половиной года вместо двух».

Еременко дисквалифицирован УЕФА на два года в связи с употреблением кокаина, который считается допингом.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме