Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин: «У игроков «Спартака» нет класса»

Андрей Аршавин уточнил собственные высказывания о нечемпионском составе «Спартака».

«На самом деле москвичи показывают хорошую, сбалансированную игру. У их действий есть структура, видно, чего команда хочет на поле. При этом класса «Спартаку» все равно не хватает.

Смотрите сами: он сначала обыгрывает «Оренбург» в чемпионате, затем уступает «СКА-Хабаровску» в Кубке. Однако классная команда даже при отсутствии игры за счет мастерства футболистов должна вытягивать такие матчи.

У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.

Мы просто не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги.

Чемпионство красно-белых было бы логично. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты», – сказал Аршавин в «Газете.ру».

«Спартак» завершил первую часть сезона-2016/17 на первом месте. Отрыв от «Зенита» составил 5 очков.

Аршавин с 2016 года выступает за «Кайрат».

Подписывайтесь на наш канал в телеграме