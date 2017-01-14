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Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин: «У игроков «Спартака» нет класса»

Аршавин: «У игроков «Спартака» нет класса»
Eurosport

8 мин. назад

Но чемпионство красно-белых было бы логичным.

Андрей Аршавин уточнил собственные высказывания о нечемпионском составе «Спартака».

«На самом деле москвичи показывают хорошую, сбалансированную игру. У их действий есть структура, видно, чего команда хочет на поле. При этом класса «Спартаку» все равно не хватает.

Смотрите сами: он сначала обыгрывает «Оренбург» в чемпионате, затем уступает «СКА-Хабаровску» в Кубке. Однако классная команда даже при отсутствии игры за счет мастерства футболистов должна вытягивать такие матчи.

У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.

Мы просто не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги.

Чемпионство красно-белых было бы логично. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты», – сказал Аршавин в «Газете.ру».

  • «Спартак» завершил первую часть сезона-2016/17 на первом месте. Отрыв от «Зенита» составил 5 очков.
  • Аршавин с 2016 года выступает за «Кайрат».

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