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Луис Адриано прошел медобследование в «Спартаке» и завтра подпишет контракт

Луис Адриано прошел медобследование в «Спартаке» и завтра подпишет контракт
Eurosport

39 мин. назад

Футболист вот-вот присоединится к красно-белым.

Нападающий «Милана» Луис Адриано – почти игрок «Спартака». Бразилец успешно прошел медобследование в московском клубе. По информации Gazzetta, зарплата футболиста составит 4,5 млн евро, а его переход обойдется красно-белым бесплатно.

  • Бразилец провел в «Милане» полтора года, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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