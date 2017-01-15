Eurosport
Луис Адриано прошел медобследование в «Спартаке» и завтра подпишет контракт
Футболист вот-вот присоединится к красно-белым.
Нападающий «Милана» Луис Адриано – почти игрок «Спартака». Бразилец успешно прошел медобследование в московском клубе. По информации Gazzetta, зарплата футболиста составит 4,5 млн евро, а его переход обойдется красно-белым бесплатно.
- Бразилец провел в «Милане» полтора года, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
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