Олег Иванов: «Когда пришел в «Терек», Кадыров подарил Рыбусю и Черчесову Mercedes»

– Последние три года «Терек» хорошо проводит первую часть сезона, но сдувается весной. Почему?

– Не хватает запаса прочности, такого опыта, как, например, у ЦСКА. Имея один состав, даже в период спадов они выжимают максимум – играют на результат с теми командами, которые и должны обыгрывать. У нас так не получается, потому что опыт приходит с трофеями, победами в чемпионатах. Пока мы можем выигрывать только за счет глубины скамейки.

– Получается, что провалы весной – это не просчеты в подготовке?

– Думаю, что нет.

– Этот сезон самый слабый в РФПЛ за последние 11-12 лет. Согласны?

– Уровень опустился, когда из ФНЛ вышли сразу четыре команды. Они оказались не совсем готовы – при переходе наверх надо ведь и бюджет корректировать, и футболистов других приглашать. Не помню, что происходило раньше, но если сравнивать с прошлым годом, хуже не стало. Ушел Халк, но пришел Жулиано. Промес до конца стал лидером «Спартака», многие игроки перешли на более высокий уровень.

– «Анжи» и «Томь» объявили о распродаже игроков. Вы считаете, государство должно поддерживать нищие клубы?

– Нет, клубы вообще должны быть частными. Хочешь зарабатывать – веди правильную политику. Не хочешь – становись банкротом.

– Тогда бы обанкротились почти все команды РФПЛ.

– А что делать? Не тратить же постоянно государственные деньги. Да, я хорошо зарабатываю, но надо понимать, что кроме футбола, хоккея и волейбола есть люди, о которых тоже не следует забывать.

– Зарплаты в российском футболе перегреты?

– Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.

– В «Тереке» действительно никто не получает больше 1 млн евро в год?

– Это правда.

– Даже у вас меньше миллиона?

– Да.

– Осенью «Спартак» и «Зенит» смотрелись мощнее остальных. Они и разыграют чемпионство?

– Не факт, есть еще как минимум три клуба – ЦСКА, «Краснодар» и команда-выскочка. Хотелось бы верить, что это «Терек». Хотя и «Ростов» после паузы должен прибавить.

– Кто лучше из пары лидеров?

– Пока «Спартак» показывает более качественную игру на результат.

– Говорят про багаж Аленичева. Такое может быть?

– Почему нет? После отставки прошло меньше полугода. Команду собирал Аленичев, футболистов сыгрывал он. Каррера просто взял, что было, и добавил свое. И говорить, что команда без багажа Аленичева – неправильно. И так можно сказать почти про любой клуб, не только про «Спартак». В каждом есть заслуга бывшего тренера.

Чтобы понять, сколько именно багажа осталось, надо находиться в коллективе. Со стороны видно, что стиль, который прививал Аленичев, никуда не делся. Футболисты играют в тот же комбинационный футбол. Из нового – стали более организованно действовать в обороне и появились элементы прессинга.

– После поражения от «Спартака» «Тереку» действительно выплатили премиальные, как за победу?

– Да.

– Какая конкретно сумма?

– Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге.

– Меньше 10 тысяч евро?

– Намного. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс – по-моему, 30 или 40 рублей.

– В «Тереке» премиальные всегда одинаковые?

– Зависит от настроения президента. Когда понимает, что можно команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, – нет.

– Часто платят за поражения?

– В моей карьере всего два таких случая. Первый – в «Химках», когда в финале Кубка мы проиграли ЦСКА. Тогда Андрей Червиченко заплатил, как за победу.

– Каким человеком его запомнили?

– Могу сказать самые теплые слова. Он любит футбол, хотел развивать «Спартак» и делать ставку на воспитанников. Сейчас мы не общаемся, но при встрече обязательно поговорим. А несколько лет назад я даже заезжал к Червиченко в гости.

– Раньше Кадыров делал щедрые подарки. В последнее время это ушло?

– Осталось, но не скажу, что происходит постоянно. Из последнего вспоминается Toyota для Мбенга, когда он забил «Спартаку». Когда я только пришел, президент подарил по Mercedes Рыбусю и Черчесову.

– Просто так?

– За результаты.

– Кадыров часто заходит в раздевалку?

– В последние полгода ни разу. Даже не знаю почему. У меня ведь нет его телефона.

– Когда заходил, что говорил?

– Обычные вещи. «Ребята молодцы» или что-то противоположное в случае поражения. Но он никогда не кричал. Я вообще ни разу не видел, чтобы Рамзан Ахматович выходил из себя.

– Говорят, приезжал на тренировки.

– Да, пару раз занимался с нами. Бегал, участвовал в тактических упражнениях.

– Неплохой футболист?

– Его уровень физической подготовки приближен к профессиональному, потому что он любит не только футбол, но и весь спорт. И занимается каждый день. Технически президент оснащен на уровне крепкого любителя – вот как люди во дворе играют.

– Вы были в его зоопарке?

– Да, он находится в резиденции. Не сказать, что это прям огромный зоопарк. Там три вольера – с белыми тиграми, обычными и со львами. Кстати, Кудряшов сказал, что на Черчесова тигр зарычал, но на самом деле там был лев.

– Что-то еще поразило?

– Размер курицы, которой кормят животных. Правда, она не живая, просто тушка.

– Какое место вам больше всего нравится в Грозном?

– Стадион. Гулять я не особо люблю, весь досуг провожу в номере. Но город очень красивый. Как-то встретил после игры болельщиков «Спартака», людям реально все понравилось. В первую очередь потому, что чисто и нет пробок.

– Автоматчики не напрягают?

– Я бы не сказал, что в Москве меньше полицейских. У них же тоже есть пистолеты. А то, о чем говорят некоторые, это люди, которые охраняют стадион. СОБР или элитный отряд «Терек». Наверное, в других регионах это не так бросается в глаза.

– Летом у вас было предложение от французского клуба. От какого?

– Не предложение, а интерес. Французы ожидали, что я выйду на Евро, и они посмотрят на мой уровень. Все-таки чемпионат России – это одно, а международный уровень – совсем другое. Но сыграть на турнире не получилось, и все само собой прекратилось. Поэтому сейчас даже нет смысла называть ту команду. Скажу только, что это серьезный клуб, который постоянно попадает в Лигу чемпионов или Лигу Европы. В том числе и в прошлом сезоне.

– Французы предлагали больше денег, чем в «Тереке»?

– Ничего не предлагали. Просто прислали факс, в котором обозначался интерес.

– Если бы предложили меньше, перешли бы?

– Конечно. Я бы поехал даже за половину от того, что есть сейчас.

– Даже за 500 тысяч?

– Да.

– А интерес от «Локомотива» был?

– Ни разу про это не слышал. С клубом шли переговоры, но несколько лет назад – после «Ростова». Только сейчас не хочу про это говорить. Как-нибудь потом, когда закончу карьеру.

– Говорили, что летом 2014-го вы подписали контракт с ЦСКА, но все сорвалось, и соглашение аннулировали.

– Не подписывал, но переговоры действительно были на решающей стадии.

– Что же не перешли?

– Долго тянули. Время уходило – в конце концов, его почти не оставалось, и я сказал, что переходить уже нет смысла.

– Вы тянули или клуб?

– Не знаю, как об этом сказать, чтобы никого не обидеть.

– Говорите как есть.

– Были определенные вещи, которые настораживали. Например, из ЦСКА позвонили и спросили: «Хочешь?» – «Да». И пропали. Неделю от них ни звонка, ничего. И дальше что-то похожее. Но я считаю, что когда речь идет о чем-то конкретном, это надо делать конкретно, а не так.

– «Спартак» вас когда-нибудь хотел?

– Лично я не в курсе. Узнал только из интервью Аленичева, что они якобы думали взять меня. Но из «Терека» про такой вариант мне точно никто не рассказывал.

– До Франции вы говорили про реальные предложения из Европы. Из каких клубов?

– В которые можно поехать, доказывать состоятельность и пробиваться наверх. То есть не еврокубки, а пониже. Но на том этапе я посчитал, что могу показать себя в России. Сам не захотел переходить. Хотя звали в итальянский и испанский чемпионаты.

– Летом у вас заканчивается контракт с «Тереком». Разговоры о продлении идут?

– Сказали, что хотят, чтобы я остался. Так что жду, что на сборах будут разговаривать.

– Странно, что клуб тянет до последнего.

– Наверное, уверены, что никуда не уйду.

– А вы уверены, что останетесь?

– Как минимум выслушаю предложение.

– Вы работали с интересными тренерами. Кто самый жесткий?

– Яковенко. На сборах при нем было по четыре тренировки в день. Первая начиналась в 7 утра. Выходили на пляж и бегали 8 по 500. Время на один отрезок – 2 минуты. Есть упражнение, когда по полю километр бежишь за 4 минуты, ноги и то устают. А тут по песку – намного хуже.

– Тошнило?

– Помню, как на просмотр приехал парень из Белоруссии. Сбор сумасшедший – уехали куда-то дней на 20. Уже неделю торчим там, все уставшие, умираем с утра. А парень только прилетел, такой свеженький, бежит, шутит. После занятия на полном серьезе выдает: «Ну и чего вы меня пугали? Ни фига не тяжело» – «Подожди, вторая тренировка в 10. Можешь не переодеваться».

Яковенко дал нам 6 по 1200 с мячами. Смотрим – после четвертой серии парень присел на корточки. Не очень приятно ему было. В итоге в команду его и не взяли.

– На сборах только бегали?

– В 5-6 начиналась тактическо-игровая тренировка. А после ужина – бассейн. Причем не просто поплавать, а пять бассейнов брассом, пять кролем, пять на спине и пять на ногах.

– В жизни Яковенко такой же суровый?

– Замечательный. Как и про Червиченко, скажу только теплые слова. Счастлив, что работал с ним. Он многое мне дал. В жизни с Яковенко можно спокойно пообщаться, пошутить.

– С тренировок хотя бы выгонял?

– Было пару раз. Гогуа приехал в «Химки», ему ударили по ногам. Тренер не заметил или сделал вид. И тут Гогита в открытую прыгнул в ответку. Яковенко сказал: «Снимай манишку и иди отсюда».

– Как с дисциплиной у Капелло?

– До сих пор не понимаю, зачем после приема пищи каждому надо оставаться на месте и всех ждать. Кто-то пришел в 12 и быстро поел, кто-то в 12:10 и ест медленно. Но получается, ты сидишь и ждешь, пока не освободится самый последний. Только после этого всей команде разрешалось выйти.

– Итальянец часто орал?

– Практически после каждой ошибки. Очень жестко.

– Невио Скала в этом плане другой?

– Да, мягче, мне нравилось с ним работать. Он ведь сильный тактик, просто попал в клуб не в то время. Кто-то сказал, что если бы Скала пришел в тот момент в ЦСКА, а Жорже – в «Спартак», было бы намного лучше.

– Парфенов рассказывал, как Скала кормил команду макаронами с сахаром.

– Не помню такого. Зато он говорил, что после игры нужно обязательно выпить кока-колу, бокал вина или бутылку пива. Для меня это было странно. В России нас всегда учили, что кока-кола – это дрянь. А в Европе такое нормально. Я потом общался со многими иностранцами, которые играли у нас. Они рассказывали, что во всем мире после матча едят и пьют все самое жирное и калорийное. Ту же пиццу, колу. То есть организм настолько теряет калории, что в него нужно закинуть как можно больше всего, и он со всем справится.

– Еще один персонаж, с которым вы пересекались – Юрий Первак. Поддавал?

– Помню, после игры в Липецке на Кубок заходим в самолет, а он лежит на креслах накрытый пиджачком. Когда у меня заканчивался контракт, он вообще сказал: «С тобой надо под дулом автомата подписывать». Я ответил: «Возможно». И ушел.

– Что за история, когда вас чуть в армию не забрали?

– Я ушел из «Спартака», и клуб перестал платить за институт. В один момент проверили документы – нигде не числюсь, и повезли в военкомат. Уже шапку дали и размер сапог сняли. Пришлось убегать через окно. Наверное, искали, но я быстро уехал в Краснодар.

– В институт хоть раз заглянули?

– Я должен был закрывать сессию и появляться там, когда зовут. Но молодой, считал, что можно без этого. Оказалось, нельзя.

– В Тушино у вас есть своя футбольная школа. Это бизнес-проект?

– Про коммерческую составляющую пока говорить рано. Я благодарен всем, кто сейчас рядом и помогает развиваться, и готов дальше давать детям шанс проявить себя.

– Сколько стоят занятия у вас?

– Берем немного. Есть школы, где и 15 тысяч в месяц. Мы – пять. Причем вся эта сумма идет на зарплаты тренерам. Остаются копейки, 15-20 тысяч, они уходят на часть аренды.

– У детей из частных школ есть будущее в футболе?

– У них одинаковые шансы с теми, кто сейчас в клубных школах. Просто каждый раскрывается в разное время, а на всех школ не хватает.

По поводу будущего – своими глазами видел случаи, когда люди по своему году в школе вообще не играли, но потом пробивались в профессиональные клубы. А те, кто были талантливыми, никуда не попадали. Кстати, из нашей школы нескольких ребят уже взяли в ЦСКА. Они ходят туда и дополнительно занимаются здесь.

– Вы поспособствовали?

– Зачем? Я за то, чтобы каждый сам пробивался. У меня была возможность пристроить сына, но я не стал. Вместо этого жена ездила с ним на просмотр в «Спартак» и «Локомотив», но взяли только в ЦСКА.

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