Александр Самедов вернулся в «Спартак» из «Локомотива»

«Спартак» оформил переход полузащитника сборной России Александра Самедова. В понедельник 32-летний футболист подписал с красно-белыми контракт, который вступает в силу с 18 января 2017 года.

«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен – в «Спартаке» у меня все получится», – заявил Самедов.

Самедов – воспитанник «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей, забил 9 голов и завоевал Кубок России-2002/2003.

В 2005 году Александр перешел в «Локомотив», цвета которого защищал до 2008 года. В 2012 году он вернулся в ряды железнодорожников.

Помимо «Спартака» и «Локомотива» Самедов выступал за ФК «Москва» и «Динамо».

На счету Алекснадра 5 голов в 35 матчах за сборную России.

Все новости трансферов

Самый спортивный канал в телеграме