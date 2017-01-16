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Александр Самедов вернулся в «Спартак» из «Локомотива»

Самедов вернулся в «Спартак» из «Локомотива»
Eurosport

34 мин. назад

Массимо Каррера заполучил футболиста, который поучаствовал в завоевании последнего официального титула красно-белых.

«Спартак» оформил переход полузащитника сборной России Александра Самедова. В понедельник 32-летний футболист подписал с красно-белыми контракт, который вступает в силу с 18 января 2017 года.

«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен – в «Спартаке» у меня все получится», – заявил Самедов.

  • Самедов – воспитанник «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей, забил 9 голов и завоевал Кубок России-2002/2003.
  • В 2005 году Александр перешел в «Локомотив», цвета которого защищал до 2008 года. В 2012 году он вернулся в ряды железнодорожников.
  • Помимо «Спартака» и «Локомотива» Самедов выступал за ФК «Москва» и «Динамо».
  • На счету Алекснадра 5 голов в 35 матчах за сборную России.

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