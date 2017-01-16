AFP

Артем Дзюба: «Принял тяжелое решение, но от таких предложений не отказываются»

Дзюба: «Принял тяжелое решение, но от таких предложений не отказываются»
Eurosport

28 мин. назад

Нападающий покидает Питер. Или нет.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оставил в инстаграме сообщение, которое шокирует поклонников питерского клуба: в подписи к фото с Александром Кокориным Дзюба написал, что покитает Питер и отправляется в Китай. Шутливое (или нет) сообщение появилось в соцсети Артема после товарищеского матча против «Чанчуня», в котором «Зенит» победил 5:2.

  • В 14 играх за «Зенит» Дзюба забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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