Артем Дзюба: «Принял тяжелое решение, но от таких предложений не отказываются»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оставил в инстаграме сообщение, которое шокирует поклонников питерского клуба: в подписи к фото с Александром Кокориным Дзюба написал, что покитает Питер и отправляется в Китай. Шутливое (или нет) сообщение появилось в соцсети Артема после товарищеского матча против «Чанчуня», в котором «Зенит» победил 5:2.

В 14 играх за «Зенит» Дзюба забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме