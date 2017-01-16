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«Спартак» подписал Луиса Адриано

«Спартак» подписал Луиса Адриано
Eurosport

57 мин. назад

Бразилец официально красно-белый.

Московский «Спартак» объявил о переходе нападающего «Милана» Луиса Адриано. Сообщается, что игрок поставил подпись под долгосрочным соглашением, условия которого не разглашаются.

«Искренне рад переходу в «Спартак». Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство», – заявил Адриано в интервью пресс-службе «Спартака».

  • Бразилец провел в «Милане» полтора года, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
  • В декабре он был признан худшим игроком Серии А.

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