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«Сент-Этьен» подаст иск в ФИФА из-за суммы трансфера Йоана Молло в «Зенит»

«Сент-Этьен» подаст иск в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в «Зенит»
Eurosport

9 мин. назад

Французы считают себя обманутыми.

По условиям соглашения между «Крыльями Советов» и «Сент-Этьеном» французский клуб должен получить 50 процентов от суммы перехода полузащитника Йоана Молло в «Зенит». Официально, трансфер игрока обошелся питерцам в 500 тысяч евро, чем французы остались сильно недовольны. По их мнению, «Зенит» заплатил минимум в шесть раз больше. Если российские клубы не подтвердят эту информацию, то представители «Сент-Этьена» готовы обратиться в палату по разрешению споров ФИФА.

  • Молло перешел в «Зенит» в начале января 2017 года.
  • Полузащитник сделал 3 ассиста и забил 5 голов в РФПЛ-2016/17.

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