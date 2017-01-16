Eurosport
«Сент-Этьен» подаст иск в ФИФА из-за суммы трансфера Йоана Молло в «Зенит»
Французы считают себя обманутыми.
По условиям соглашения между «Крыльями Советов» и «Сент-Этьеном» французский клуб должен получить 50 процентов от суммы перехода полузащитника Йоана Молло в «Зенит». Официально, трансфер игрока обошелся питерцам в 500 тысяч евро, чем французы остались сильно недовольны. По их мнению, «Зенит» заплатил минимум в шесть раз больше. Если российские клубы не подтвердят эту информацию, то представители «Сент-Этьена» готовы обратиться в палату по разрешению споров ФИФА.
- Молло перешел в «Зенит» в начале января 2017 года.
- Полузащитник сделал 3 ассиста и забил 5 голов в РФПЛ-2016/17.
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