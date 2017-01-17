Модель пожертвовала миллион рублей на жилье бездомному болельщику «Краснодара»

68-летний Михаил Гариян переехал на Кубань в 1989 году из Баку, а родных потерял во время конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее дядя Миша, который посещает все домашние матчи «Краснодара», жил у друзей и зарабатывал на жизнь, продавая на рынках и остановках продукты. В 2016 году его друзья скончались, и пенсионер остался без дома.

Узнав об этом, активисты запустили благотворительный проект «Дом для дяди Миши» и открыли сбор пожертвований, а также начали восстанавливать его документы, потерянные во время переезда.

К январю 2017 года на дом для дяди Миши пожертвовали 763 тысячи рублей. К акции присоединилась модель Victoria’s Secret Ксения Дели, которая вручила дяде Мише конверт с миллионом рублей.

В июне 2016 года Ксения вышла замуж за 62-летнего египетского миллиардера Оссаму Фати Рабаха аль-Шарифа, владельца девелоперской и логистической компании «Амирал».

В 2015 году Дели снялась в клипе Джастина Бибера «What Do You Mean?».

Лучший спортивный телеграм