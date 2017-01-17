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11 фото модели Victoria's Secret, которая купила дом болельщику «Краснодара»

11 фото модели Victoria's Secret, которая купила дом болельщику «Краснодара»
Артем Буторин

1 час назад

Ксения Дели делает добро одним только внешним видом.

Дядя Миша из Краснодара и все остальные нормальные мужики в восторге от поступка Ксении. Но еще больший восторг вызывает вот это:

Ксения и вязаные гетры

Ксения собралась купаться

Ксения и пончик

Ксения и цветочки

Бедра и Ксения

Ксения и зазеркалье

Ксения и подруженции

Ксения и новый купальник

Ксения, мама и бабуля

Ксения и спорт

Ксения и любимый

  • Ксения пожертвовала миллион рублей на жилье и восстановление документов 68-летнему бездомному болельщику «Краснодара» дяде Мише.
  • В июне 2016 года Ксения вышла замуж за 62-летнего египетского миллиардера Оссаму Фати Рабаха аль-Шарифа, владельца девелоперской и логистической компании «Амирал».
  • В 2015 году Дели снялась в клипе Джастина Бибера «What Do You Mean?».

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