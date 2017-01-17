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11 фото модели Victoria's Secret, которая купила дом болельщику «Краснодара»
Ксения Дели делает добро одним только внешним видом.
Дядя Миша из Краснодара и все остальные нормальные мужики в восторге от поступка Ксении. Но еще больший восторг вызывает вот это:
Ксения и вязаные гетры
Ксения собралась купаться
Ксения и пончик
Ксения и цветочки
Бедра и Ксения
Ксения и зазеркалье
Ксения и подруженции
Ксения и новый купальник
Ксения, мама и бабуля
Ксения и спорт
Ксения и любимый
- Ксения пожертвовала миллион рублей на жилье и восстановление документов 68-летнему бездомному болельщику «Краснодара» дяде Мише.
- В июне 2016 года Ксения вышла замуж за 62-летнего египетского миллиардера Оссаму Фати Рабаха аль-Шарифа, владельца девелоперской и логистической компании «Амирал».
- В 2015 году Дели снялась в клипе Джастина Бибера «What Do You Mean?».
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