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Сальваторе Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года

Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
Eurosport

17 мин. назад

Итальянец не расстается с Россией.

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти продлил соглашение с московским клубом. Новый контракт 30-летнего итальянца рассчитан до 30 июня 2020 года.

  • На счету Боккетти 71 матч и 4 гола за красно-белых.
  • В зимнее межсезонье «Спартак» подписал вратаря Александра Селихова, защитника Георгия Джикию, полузащитника Александра Самедова и нападающего Луиса Адриано.

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