Eurosport
Сальваторе Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
Итальянец не расстается с Россией.
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти продлил соглашение с московским клубом. Новый контракт 30-летнего итальянца рассчитан до 30 июня 2020 года.
- На счету Боккетти 71 матч и 4 гола за красно-белых.
- В зимнее межсезонье «Спартак» подписал вратаря Александра Селихова, защитника Георгия Джикию, полузащитника Александра Самедова и нападающего Луиса Адриано.
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