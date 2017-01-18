Спорт-Экспресс
Сергей Семак ввел в «Уфе» штрафы за мат
Взаимопонимание игроков на поле может ухудшиться.
О дисциплинарном нововведении сообщил пресс-атташе клуба Сергей Тыртышный.
«Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф», – цитирует Тыртышного «Комсомольская правда».
- Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко.
- «Уфа» занимает восьмое место в таблице РФПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.
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