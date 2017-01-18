Тренировку ЦСКА в Кампоаморе сорвал снегопад, которого не было 15 лет

Армейцы отправились на первый тренировочный сбор в Кампоамор, но столкнулись с неожиданными трудностями: в испанском местечке впервые за 15 лет выпал снег. Из-за проблем с погодой игроки и тренерский штаб перенесли занятие в спортзал.

Некоторые футболисты армейцев не поняли, что произошло. «Когда проснулся и выглянул в окно, решил, что я в Ватутинках», – пошутил защитник «красно-синих» Марио Фернандес.

ЦСКА занимает третье место в РФПЛ. На счету армейцев 32 очка в 17 матчах.

Чемпионат России возобновится 3 марта 2017 года.

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