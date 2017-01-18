Спорт-Экспресс

Сергей Семак летом пройдет стажировку в «Манчестер Сити»

Семак летом пройдет стажировку в «Манчестер Сити»
Eurosport

1 минуту назад

Бесценный опыт для нового тренера «Уфы».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что новый главный тренер команды Сергей Семак летом отправится на стажировку в «Манчестер Сити». «Виктор Гончаренко должен был поехать в Манчестер декабре, но из-за перехода в ЦСКА этого не произошло. У нас есть соглашение с «Сити» о взаимном сотрудничестве, поэтому от этой истории мы не отказываемся.

Сергей обязательно поедет туда, но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого, надо готовить команду к сезону. Думаю, стажировка случится летом во время паузы», – рассказал Газизов в интервью «Чемпионату».

  • Семак возглавил «Уфу» в конце декабря 2016 года, заменив на этом посту ушедшего в ЦСКА Виктора Гончаренко.
  • Ранее Сергей работал помощником Мирчи Луческу в «Зените».

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