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«Зенит»: «У нас с «Газпромом» не благотворительная помощь – клуб живет по средствам»

«Зенит»: «У нас с «Газпромом» не благотворительная помощь – клуб живет по средствам»
Eurosport

36 мин. назад

Питерцы забрали у самарцев еще одного лидера.

«Клуб генерирует бюджет за счет собственной коммерческой деятельности. «Зенит» живет по средствам и тратит только в рамках своих релевантных доходов, что полностью соответствуем критериям безубыточности УЕФА. В целом спонсорские контракты с компаниями группы «Газпром» последние сезоны составляют порядка 50 процентов от всех доходов клуба.

В течение последних пяти лет клуб стабильно демонстрировал рост абсолютных показателей по всем видам доходов. Так в период с 2011 года по 2014 год доходы в области мерчендайзинга, телеправ, призовых и прочих доходов кроме контрактов с группой «Газпром» выросли с 60 миллионов долларов до 80 миллионов. Отдельные суммы по каждому контракту являются коммерческой тайной.

Денежные отношения с компаниями группы «Газпром» – это не благотворительная помощь, а конкретные коммерческие соглашения рекламного характера, в рамках которых клуб оказывает большой объем рекламных и иных услуг, которые часто несут эксклюзивный характер в определенных сегментах. Например, партнерство с «Газпромбанком» исключает возможность подписания контракта с другими банками», – приводит слова представителей «Зенита» Sports.ru.

  • «Зенит» занимает второе место в РФПЛ-2016/17, на 5 очков отставая от «Спартака».
  • Петербургский клуб занял девятое место в мире по доходу от коммерческих соглашений согласно консалтинговой компании Deloitte.

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