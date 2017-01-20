From Official Website
Сальваторе Боккетти: «Готов дойти до Италии пешком, если «Спартак» станет чемпионом»
Это интереснее, чем бритье наголо.
«На что готов пойти, если «Спартак» возьмет золото? На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком.
В Италии многие журналисты заметили работу Карреры в России. Люди отмечают: как тренер он является носителем школы «бьянконери». Для Италии «Ювентус» – то же самое, что «Спартак» для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют много болельщиков.
В одном из интервью Массимо назвал «Спартак» русским «Ювентусом» – думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд», – сказал Боккетти ТАСС.
- 17 января итальянец продлил контракт со «Спартаком» до 2017 года. На счету Боккетти 71 матч и 4 мяча за красно-белых.
- «Спартак» опережает на 5 очков «Зенит» за 12 туров до финиша РФПЛ.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте