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Сальваторе Боккетти: «Готов дойти до Италии пешком, если «Спартак» станет чемпионом»

Боккетти: «Готов дойти до Италии пешком, если «Спартак» станет чемпионом»
ТАСС

1 час назад

Это интереснее, чем бритье наголо.

«На что готов пойти, если «Спартак» возьмет золото? На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком.

В Италии многие журналисты заметили работу Карреры в России. Люди отмечают: как тренер он является носителем школы «бьянконери». Для Италии «Ювентус» – то же самое, что «Спартак» для России. Это величайшие клубы своих стран, которые имеют много болельщиков.

В одном из интервью Массимо назвал «Спартак» русским «Ювентусом» – думаю, что он имел в виду победный дух, который есть у обеих команд», – сказал Боккетти ТАСС.

  • 17 января итальянец продлил контракт со «Спартаком» до 2017 года. На счету Боккетти 71 матч и 4 мяча за красно-белых.
  • «Спартак» опережает на 5 очков «Зенит» за 12 туров до финиша РФПЛ.

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