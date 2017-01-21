Болельщики вытоптали на льду пруда в Екатеринбурге огромную надпись «Урал»

«Григорий Викторович – настоящий патриот, тянет на себе весь футбол в Свердловской области, не только поднимает профессиональный спорт, но и активно развивает детские школы. За это хотим сказать ему огромное спасибо и поздравить с днем рождения. Решили провести необычную акцию, чтобы весь город смог присоединиться к нашим поздравлениям», – приводит слова болельщиков e1.ru.

21 января Григорию Иванову исполнилось 56 лет.

Иванов работает президентом «Урала» с 2003 года.

Участие в подготовке подарка для президента приняло более десяти человек.

Арт-объект можно увидеть, прогуливаясь по набережной вдоль резиденции губернатора Свердловской области.

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