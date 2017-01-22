Форвард «Спартака» Куинси Промес набил тату на русском «Я верю в Бога»
Отблагодарил за лидерство красно-белых в РФПЛ.
22 января защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отпраздновал 30-летие. В число поздравивших футболиста с юбилеем вошел одноклубник Куинси Промес, выложивший в инстаграм совместное фото.
При этом на груди у голландца было обнаружено новое тату – надпись на русском языке: «Я верю в Бога».
- «Спартак» лидирует после 17 туров с 5-очковым отрывом от «Зенита».
- Промес – лучший бомбардир красно-белых с 6 забитыми мячами.
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