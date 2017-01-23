«Лучше год без секса, чем год без голов». 5 вещей, о которых мы узнали из интервью Федора Смолова GQ

О договорняках в российском футболе

«Я в них участия не принимал, слава богу. Конечно, слышал про такие матчи, но никогда об этом не скажу, потому что подставлю других людей. Договорные матчи же есть не только в нашем футболе».

О зарплатах игроков

«Футболисты – штучный товар. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек. Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет! Но мне комфортно. Деньги, тачки, покупки – не то, ради чего я играю в футбол. Большой спорт придуман для людей, и я играю для них».

О женщинах

«Переход в «Урал» мне очень помог. Я стал нападающим, ребята меня почувствовали. В Москве условных соблазнов намного больше. И телок намного больше. Женщины в целом мешают. Все проблемы из-за них.

Лучше год без секса, чем год без голов – это 100% процентов. Такого воздержания у меня не было, но придется попробовать, если опять перестану забивать».

О Боге

«Может быть, все эти испытания [отсутствие голов] мне были даны, чтобы я не успокаивался на промежуточном этапе, а продолжал трудиться и прогрессировать. В чем смысл? Чтобы я обдумал свои ценности, пересмотрел взгляды, расставил приоритеты и понял, что мне от жизни надо.

Я верю в Бога. Понимаю, что татуировки – грех. Знаю, что тело должно быть без них и проколов, когда мы из него уходим, но это моя мирская слабость».

О сборной России на Евро

«Когда ребята пришли к Слуцкому и сказали, что мы говно, я сидел в другом номере, играл на приставке в NHL и пил пиво. Я ругаюсь на себя, называю кривоногим дятлом, но не считаю себя говном. Мы могли бы выйти из той группы, но стечение определенных обстоятельств не позволило это сделать.

Что помешало? Все ошиблись: кто-то не добежал, кто-то стушевался, возможно, тренер не тех людей поставил, не выстроил верную систему подготовки. Но мы точно не говно.

Я все понимаю, но с чего вообще люди взяли, что Россия – сильная футбольная держава? Когда мы после ухода Фабио Капелло попали на Евро, все были довольны. Почему все ждут от сборной игры в четвертьфинале или повторения успеха 2008 года? Мы же во всем отстаем! Сборная никому ничего не должна. Пока мы на равных не готовы соперничать с Испанией, люди должны понимать, что мы не топ-держава».

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