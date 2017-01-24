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Corriere dello Sport: клуб Фабио Каннаваро зовет Артема Дзюбу в Китай

Corriere dello Sport: клуб Каннаваро зовет Дзюбу в Китай
Eurosport

7 ч. назад

Российский нападающий может воссоединиться с Акселем Витселем.

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», купивший у «Зенита» полузащитника Акселя Витселя, намерен приобрести у питерцев нападающего сборной России Артема Дзюбу. Главный тренер «Тяньцзиня» Фабио Каннаваро обратил внимание на форварда после того, как сорвался переезд игрока «Фиорентины» Николы Калинича, сообщает Corriere dello Sport.

По информации abnews, на Дзюбу заглядывается и «Шанхай Теллэйс», руководит которым бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Команда, в которой выступает Халк, готова заплатить за Артема 30 млн евро. Источник, близкий к трансферному отделу петербургского клуба, заявил, что зимой Дзюба никуда не уедет.

  • На счету форварда 8 голов и 4 ассиста в 14 матчах РФПЛ-2016/17.
  • Артем Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года.

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