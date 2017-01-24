Eurosport

Federbet: «Урал» сыграл договорной матч с «Астрой»

Federbet: «Урал» сыграл договорной матч с «Астрой»
Eurosport

3 ч. назад

На клуб из Екатеринбурга снова напали с обвинениями.

Товарищеский матч между российским и румынским клубами вызвал подозрение. Сайт Federbet выразил мнение, что встреча, завершившаяся поражением екатеринбуржцев (2:4), носила договорной характер.

Предположение основано на том, что перед матчем и во время него активно изменялась букмекерская линия, а наибольшая масса ставок была сделана на победу «Астры» и больше 3,5 забитых голов в матче.

Представители «Урала» с обвинениями не согласились.

«Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе «Астры», которые произошли уже по ходу игры, тренер которой полностью поменял состав. «Урал» здесь абсолютно ни при чем», – сообщила пресс-служба екатеринбуржцев, которую цитирует ТАСС.

Твиттер «Урала» с юмором отреагировал на произошедшее.

Еще одним подозрительным матчем, по мнение Federbet, стала товарищеская игра между «Крыльями Советов» и еще одним румынским клубом «Пандурием».

  • Federbet – организация, занимающаяся поиском подозрительных матчей путем изучения букмекерских линий.

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «С чего Истомину жалеть парня, у которого 12 «шлемов»?» Макинрой раскрывает тайный смысл слов звезд

02:34
Популярные видео
Муратоглу: «Если Раонич сократит длину розыгрышей, то он готов устроить драку с Надалем»
1 433 просмотров3 ч
Федерер возглавляет топ-5 ударов девятого дня Aus Open, в котором царят обводящие и резаные чудеса
2 387 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться
1
«Лучше год без секса, чем год без голов». 5 вещей, о которых мы узнали из интервью Федора Смолова GQ
2
Corriere dello Sport: клуб Фабио Каннаваро зовет Артема Дзюбу в Китай
3
Federbet: «Урал» сыграл договорной матч с «Астрой»
4
Форвард «Спартака» Куинси Промес набил тату на русском «Я верю в Бога»
5
Артем Дзюба: «Принял тяжелое решение, но от таких предложений не отказываются»
6
11 фото модели Victoria's Secret, которая купила дом болельщику «Краснодара»
7
Олег Иванов: «Когда пришел в «Терек», Кадыров подарил Рыбусю и Черчесову Mercedes»
8
Модель пожертвовала миллион рублей на жилье бездомному болельщику «Краснодара»
3 ч. назад
Federbet: «Урал» сыграл договорной матч с «Астрой»
17 ч. назад
Corriere dello Sport: клуб Фабио Каннаваро зовет Артема Дзюбу в Китай
19 ч. назад
«Лучше год без секса, чем год без голов». 5 вещей, о которых мы узнали из интервью Федора Смолова GQ
Вчера в 18:44
Форвард «Спартака» Куинси Промес набил тату на русском «Я верю в Бога»
21/01/2017 в 14:34
Болельщики вытоптали на льду пруда в Екатеринбурге огромную надпись «Урал»
20/01/2017 в 17:24
Сальваторе Боккетти: «Готов дойти до Италии пешком, если «Спартак» станет чемпионом»
20/01/2017 в 17:16
«Зенит»: «У нас с «Газпромом» не благотворительная помощь – клуб живет по средствам»
18/01/2017 в 19:27
Сергей Семак летом пройдет стажировку в «Манчестер Сити»