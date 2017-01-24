Federbet: «Урал» сыграл договорной матч с «Астрой»

Товарищеский матч между российским и румынским клубами вызвал подозрение. Сайт Federbet выразил мнение, что встреча, завершившаяся поражением екатеринбуржцев (2:4), носила договорной характер.

Предположение основано на том, что перед матчем и во время него активно изменялась букмекерская линия, а наибольшая масса ставок была сделана на победу «Астры» и больше 3,5 забитых голов в матче.

Представители «Урала» с обвинениями не согласились.

«Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе «Астры», которые произошли уже по ходу игры, тренер которой полностью поменял состав. «Урал» здесь абсолютно ни при чем», – сообщила пресс-служба екатеринбуржцев, которую цитирует ТАСС.

Твиттер «Урала» с юмором отреагировал на произошедшее.

Еще одним подозрительным матчем, по мнение Federbet, стала товарищеская игра между «Крыльями Советов» и еще одним румынским клубом «Пандурием».

Federbet – организация, занимающаяся поиском подозрительных матчей путем изучения букмекерских линий.

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