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Журналист The Guardian: «Конте заинтересован в покупке Марио Фернандеса»
Защитник ЦСКА может продолжить карьеру в «Челси».
«Сейчас в британской прессе нет ровным счетом ничего о потенциальной сделке «Челси» с Марио Фернандесом. Я расследовал это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает.
Вполне возможно, Антонио проявил собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звезды, то есть должны согласиться Грановская и Эменало. Летом Конте был не очень доволен работой трансферного комитета.
Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12-15 млн евро, к статусу большой сделки, – я не уверен», – цитирует «Чемпионат» журналиста The Guardian Александра Горюнова.
Ранее сообщалось, что Фернандес интересен «Спартаку» и «Милану».
- Контракт Марио с ЦСКА рассчитан до лета 2019-го. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.
В июле 2016 года бразилец получил российский паспорт.