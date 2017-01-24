Журналист The Guardian: «Конте заинтересован в покупке Марио Фернандеса»

«Сейчас в британской прессе нет ровным счетом ничего о потенциальной сделке «Челси» с Марио Фернандесом. Я расследовал это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает.

Вполне возможно, Антонио проявил собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звезды, то есть должны согласиться Грановская и Эменало. Летом Конте был не очень доволен работой трансферного комитета.

Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12-15 млн евро, к статусу большой сделки, – я не уверен», – цитирует «Чемпионат» журналиста The Guardian Александра Горюнова.

Ранее сообщалось, что Фернандес интересен «Спартаку» и «Милану».

Контракт Марио с ЦСКА рассчитан до лета 2019-го. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.



В июле 2016 года бразилец получил российский паспорт.

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