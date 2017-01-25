АБН: Халк хочет вернуться в «Зенит»

Форвард желает стать «сине-бело-голубым», чтобы пробиться в состав сборной Бразилии и сыграть на ЧМ-2018. После трансфера в китайский «Шанхай Теллэйс» нападающий приглашался в национальную команду только однажды и поучаствовал в одном матче.

АБН со ссылкой на источник близкий к клубу сообщил, что Халк может присоединиться к «Зениту» в летнее трансферное окно на правах аренды.

Халк сыграл в семи матчах чемпионата Китая и забил 5 голов.

Трансфер нападающего из «Зенита» обошелся «Шанхай Теллэйс» в 56 млн евро.

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