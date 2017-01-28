«Локомотив» требует за полузащитника Алексея Миранчука 8 млн евро

Казанцы направили в «Локо» официальное предложение по трансферу в размере 5 миллионов евро. Илья Геркус не согласен с этой суммой и требует на 3 млн больше. «Рубин» не готов платить такие деньги за футболиста, чей контракт с москвичами истекает в конце 2017 года.

В четверг состоялась встреча между Геркусом и генеральным директором «Рубина» Ильгизом Фахриевым. Стороны также обсуждали возможный трансфер защитника Соломона Кверквелии. «Локо» готов приобрести грузина за 1 миллион евро и направил клубу официальное предложение, в то время как «Рубин» готов либо продать игрока за 5 миллионов (сумма отступных), либо пойти на снижение суммы выплаты в обмен на понижение требований по Миранчуку, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» в случае ухода Миранчука свободным агентом в ноябре получит 1,4 миллиона евро (в качестве компенсации за молодого игрока).

Москвичи считают, что заявление об увольнении, написанное футболистом, может быть удовлетворено только в случае выплаты 25 миллионов евро штрафа.

В сезоне-2016/17 Миранчук набрал 1+1.

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