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Аарон Оланаре вернулся в ЦСКА

Оланаре вернулся в ЦСКА
Eurosport

13 мин. назад

Армейцы совершили первый полноценный трансфер в 2017 году.

Нападающий сборной Нигерии Аарон Оланаре вернулся в ЦСКА из китайского «Гуанчжоу Фули» и подписал с красно-синими контракт на 4,5 года.

«Я очень доволен, по-настоящему счастлив! ЦСКА – единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло.

Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми ребятами, поэтому уверен, что без проблем заново вольюсь в коллектив. А главное – я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы», – сказал Оланаре официальному сайту ЦСКА.

  • Оланаре выступал за ЦСКА на правах аренды весной 2016 года, провел 10 матчей и забил 3 гола.
  • В финале Кубка России-2015/16 против «Зенита» (1:4) Оланаре порвал кресты и покинул армейский клуб.
  • Ранее в ЦСКА из аренды вернулись форвард Витинью и защитник Виктор Васин.

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(фото: твиттер ЦСКА)

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