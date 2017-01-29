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Полузащитник «Аль-Джазиры» Джефферсон Фарфан стал игроком «Локомотива»

Фарфан стал игроком «Локомотива»
Eurosport

1 час назад

Новый атакующий футболист московского клуба.

Перуанец подписал контракт с «Локомотивом». Он перешел в московский клуб в статусе свободного агента. В составе железнодорожников Джефферсон будет выступать под восьмым номером.

Игрок анонсировал переход постом из фильма «Railway man» («Железнодорожный человек»), который в российском прокате вышел под названием «Возмездие».

  • В Европе Фарфан выступал за голландский ПСВ и немецкий «Шальке 04».
  • Клуб не сообщил о сроке соглашения перуанца, но ранее «Спорт-Экспресс» передавал, что «Локо» предложил игроку полугодичный контракт с опцией продления еще на сезон.
  • Этот переход стал первым для нового спортивного директора москвичей Эрика Штоффельсхауса.

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