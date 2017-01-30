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Как Валерий Карпин пел на баскском, выступая за «Реал Сосьедад»

Как Карпин пел на баскском, выступая за «Реал Сосьедад»
Eurosport

14 мин. назад

Слеза наворачивается.

Раритетное видео 1996 года порвало русскоязычный твиттер в последних числах января. На видео выступавший в то время за «Реал Сосьедад» Валерий Карпин самозабвенно исполняет национальную баскскую песню Maritxu nora zoaz.

  • Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в 1994-96 и в 2002-05 годах.
  • Помимо клуба из Сан-Себастьяна экс-полузащитник сборной России защищал цвета «Валенсии» и «Сельты», а в 2014-15 годах тренировал «Мальорку».
  • В сезоне-2015/16 Карпин возглавлял «Торпедо» из Армавира, а в июне покинул клуб.

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