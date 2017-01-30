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Как Валерий Карпин пел на баскском, выступая за «Реал Сосьедад»
Слеза наворачивается.
Раритетное видео 1996 года порвало русскоязычный твиттер в последних числах января. На видео выступавший в то время за «Реал Сосьедад» Валерий Карпин самозабвенно исполняет национальную баскскую песню Maritxu nora zoaz.
- Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в 1994-96 и в 2002-05 годах.
- Помимо клуба из Сан-Себастьяна экс-полузащитник сборной России защищал цвета «Валенсии» и «Сельты», а в 2014-15 годах тренировал «Мальорку».
- В сезоне-2015/16 Карпин возглавлял «Торпедо» из Армавира, а в июне покинул клуб.
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