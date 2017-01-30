AFP
AS: «Вильярреал» интересуется форвардом «Ростова» Сердаром Азмуном
Испанский клуб хочет иранца уже зимой.
«Вильярреал» начал поиски замены Алешандре Пато, который в ближайшее время переедет в Китай. По информации AS, «желтой субмарине» интересен Азмун, а сделку испанцы планируют закрыть уже зимой. Детали возможного трансфера не сообщаются.
Ранее стало известно об интересе к Азумуну со стороны «Бенфики» и дортмундской «Боруссии», но «Ростов» не планирует расставаться с главной звездой.
- Контракт Азмуна рассчитан до лета 2018-го, а Transfermarkt оценивает его в 13 млн евро.
- В 14 матчах РФПЛ-2016/17 21-летний нападающий забил 2 мяча.
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