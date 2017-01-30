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«Зенит» может провести 3 матча на «Крестовском» в апреле и мае

«Зенит» может провести 3 матча на «Крестовском» в апреле и мае
Eurosport

32 мин. назад

Стадиону необходима проверка перед Кубком Конфедераций.

«Зенит» планирует провести три тестовых матча РФПЛ на стадионе «Крестовский». Стадион получил разрешение на эксплуатацию в конце декабря 2016 года, а оставшиеся косметические работы завершатся 31 марта, поэтому «Уралу» (23 апреля), «Тереку» (7 мая) и «Краснодару» (17 мая) ничто не помешает сыграть с питерцами на новой арене.

«К настоящему времени достигнута договоренность с администрацией Петербурга, в рамках которой «Зенит» планирует сыграть на новой арене три матча – это необходимая процедура тестирования арены в рамках ее подготовки к Кубку Конфедераций. Игры запланированы на апрель-май 2017 года», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

  • Строительные работы на «Крестовском» велись с 2007 года. Первоначально стоимость арены оценивалась в 6,7 млрд рублей, но в итоге достигла 43 млрд рублей.
  • Кубок Конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. На «Крестовском» состоятся четыре встречи, в том числе матч открытия Россия – Новая Зеландия и финал.

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