«Зенит» объявил о переходе защитника «Челси» Бранислава Ивановича

32-летний сербский защитник «Челси» Бранислав Иванович подписал контракт с «Зенитом» сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на один. Ранее сообщалось, что лондонцы отпустили защитника бесплатно.

Серб прибыл в Санкт-Петербург 31 января в районе 16:00 (мск), прошел медицинский осмотр и заключил соглашение с сине-бело-голубыми. В ближайшее время Бранислав присоединится к партнерам по «Зениту» на сборе в Испании.

Питерский клуб форсировал переход Ивановича, чтобы заявить его не только на чемпионат России, но и на Лигу Европы. Период дозаявок в еврокубки завершился 31 января.

Иванович перешел в «Челси» из московского «Локомотива» в 2008 году (сумма трансфера составила 12 млн евро).

Футболист провел в Лондоне 260 матчей, выиграл 2 чемпионата Англии и Лигу чемпионов.

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