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Форвард «Ростова» забил ударом скорпиона не хуже, чем Оливье Жиру и Генрих Мхитарян

Форвард «Ростова» забил ударом скорпиона не хуже, чем Жиру и Мхитарян
Eurosport

38 мин. назад

Дмитрий Полоз исполняет.

Красота залетела в товарищеском матче «Ростов» – «Жилина». Полоз с паса Калачева открыл счет уже на 6-й минуте.

Ранее крутые голы ударом скорпиона забили Оливье Жиру

И Генрих Мхитарян.

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239 голосов
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Чей скорпион круче?

ПолозаПолоза
ЖируЖиру
МхитарянаМхитаряна
239 голосов

Чей скорпион круче?

ПолозаПолоза
ЖируЖиру
МхитарянаМхитаряна
239 голосов
  • Матч «Ростов» – «Жилина» завершился победой донского клуба – 3:1.
  • В РФПЛ-2016/17 Полоз провел 14 матчей, забил 4 мяча и выполнил 5 ассистов.

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