AFP
Форвард «Ростова» забил ударом скорпиона не хуже, чем Оливье Жиру и Генрих Мхитарян
Дмитрий Полоз исполняет.
Красота залетела в товарищеском матче «Ростов» – «Жилина». Полоз с паса Калачева открыл счет уже на 6-й минуте.
Ранее крутые голы ударом скорпиона забили Оливье Жиру…
И Генрих Мхитарян.
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- Матч «Ростов» – «Жилина» завершился победой донского клуба – 3:1.
- В РФПЛ-2016/17 Полоз провел 14 матчей, забил 4 мяча и выполнил 5 ассистов.
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