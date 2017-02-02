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Агент Ломбертса: «Мирча Луческу обещал отпустить Николаса, но не сдержал слово»

Агент Ломбертса: «Луческу обещал отпустить Николаса, но не сдержал слово»
Eurosport

29 мин. назад

Футболист и его помощник недовольны.

Переход бельгийского защитника в другой клуб обговорили перед открытием трансферного окна, но Луческу забыл про обещание, заявил агент Ломбертса Сантош Верхулст. «Луческу обещал, что Ломбертс уйдет, если подпишут Ивановича, но тренер не сдержал слово. Мы разочарованы, но Николас профессионал и продолжит работать в «Зените». Надеемся, что найдем решение к летнему трансферному окну», – цитирует агента «Чемпионат».

  • В РФПЛ сезона-2016/17 Ломбертс провел пять матчей и не отметился результативными действиями.
  • После 17 матчей «Зенит» занимает второе место в таблице, уступая 5 очков «Спартаку».

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