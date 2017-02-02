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Артем Дзюба назначен капитаном «Зенита»
Достойный преемник Данни, Владислава Радимова, Александра Анюкова, Анатолия Тимощука и других.
Нападающий Артем Дзюба стал 44-м капитаном в российской истории «Зенита». Об этом объявил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу перед началом вечерней тренировки в Испании, говорится в официальном заявлении клуба.
- Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
- В Петербурге Артем провел 64 матча, забил 31 мяч и сделал 14 голевых передач.
- Вместе с «Зенитом» Дзюба стал обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка страны.
- Артем уже выполнял обязанности капитана во время зимних контрольных матчей.
- Прежде капитаном «Зенита» был полузащитник Данни, а в его отсутствие из-за травмы эти обязанности исполнял Хави Гарсия.
- Чаще всего «Зенит» выводили на поле с капитанской повязкой Владислав Радимов (116 раз), Александр Анюков (113) и Анатолий Тимощук (86).
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(фото: официальный сайт «Зенита»)
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