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Артем Дзюба назначен капитаном «Зенита»

Дзюба назначен капитаном «Зенита»
Eurosport

6 ч. назад

Достойный преемник Данни, Владислава Радимова, Александра Анюкова, Анатолия Тимощука и других.

Нападающий Артем Дзюба стал 44-м капитаном в российской истории «Зенита». Об этом объявил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу перед началом вечерней тренировки в Испании, говорится в официальном заявлении клуба.

  • Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента.
  • В Петербурге Артем провел 64 матча, забил 31 мяч и сделал 14 голевых передач.
  • Вместе с «Зенитом» Дзюба стал обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка страны.
  • Артем уже выполнял обязанности капитана во время зимних контрольных матчей.
  • Прежде капитаном «Зенита» был полузащитник Данни, а в его отсутствие из-за травмы эти обязанности исполнял Хави Гарсия.
  • Чаще всего «Зенит» выводили на поле с капитанской повязкой Владислав Радимов (116 раз), Александр Анюков (113) и Анатолий Тимощук (86).

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(фото: официальный сайт «Зенита»)

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