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Форвард «Зенита» Александр Кержаков: «Искренне рад, что теперь у Питера есть крутейший стадион»

Кержаков: «Искренне рад, что теперь у Питера есть крутейший стадион»
Eurosport

56 мин. назад

Футболист троллит или не троллит?

О впечатлениях, связанных с новым стадионом на Крестовском острове, нападающий поделился в своем блоге.

«Тема готовности города к чемпионату интересует многих – волнует, впрочем, намного меньше. Вопрос о главном спортивном достоянии города (хотя некоторые считают его бедой), то есть о стадионе на Крестовском острове, практически закрыт – он достроен и готов!

Во всяком случае хочется верить, что это так.

Не вижу смысла сейчас обсуждать деньги, сметы и количество материала, потраченного на строительство этого важного для всей страны объекта.

Для этого есть более компетентные люди. А я просто искренне рад, что теперь у Питера есть крутейший стадион! С окончанием этой стройки можно смело говорить, что мы готовы принять у себя ЧМ-2018», – написал Кержаков в блоге «Делового Петербурга».

  • Александр Кержаков вернулся в «Зенит» из аренды в «Цюрихе» перед стартом сезона-2016/17.
  • Стадион на Крестовском острове передадут клубу к марту 2017 года.

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