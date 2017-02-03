Форвард «Зенита» Александр Кержаков: «Искренне рад, что теперь у Питера есть крутейший стадион»

О впечатлениях, связанных с новым стадионом на Крестовском острове, нападающий поделился в своем блоге.

«Тема готовности города к чемпионату интересует многих – волнует, впрочем, намного меньше. Вопрос о главном спортивном достоянии города (хотя некоторые считают его бедой), то есть о стадионе на Крестовском острове, практически закрыт – он достроен и готов!

Во всяком случае хочется верить, что это так.

Не вижу смысла сейчас обсуждать деньги, сметы и количество материала, потраченного на строительство этого важного для всей страны объекта.

Для этого есть более компетентные люди. А я просто искренне рад, что теперь у Питера есть крутейший стадион! С окончанием этой стройки можно смело говорить, что мы готовы принять у себя ЧМ-2018», – написал Кержаков в блоге «Делового Петербурга».

Александр Кержаков вернулся в «Зенит» из аренды в «Цюрихе» перед стартом сезона-2016/17.

Стадион на Крестовском острове передадут клубу к марту 2017 года.

Следите за чемпионатом России по футболу

Все главные тексты у вас в телеграме